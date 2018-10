Villasimius, crolla sotto la pioggia la parete di un vecchio edificio: lo squarcio nella notte

La parete di un vecchio edificio è crollato questa notte a Villasimius in piazza Incani. A causa delle forti piogge, che hanno indebolito la struttura esterna, verso le due del mattino parte dell’intonaco si è sbriciolato ricoprendo parte della piazza. Il fatto è stato denunciato da Enrico Cogoni, consigliere comunale, ex assessore al turismo. “La foto è stata scattata durante un mio giro di verifica per eventuali danni dopo l’acquazzone” spiega l’assessore. Inoltre raccomanda ai cittadini “di evitare il più possibile gli spostamenti durante l’allerta meteo con criticità elevata”

Ultima modifica: 18 ottobre 2018