Villasimius, a Capodanno si balla col re della house Christian Marchi

Capodanno 2019 in grande stile a Villasimius, con il re della musica house Christian Marchi e i dj de Lo Zoo di 105, per una serata di divertimento in assoluta mobilità e sicurezza grazie a un bus navetta istituito ad hoc che consentirà di raggiungere la piazza Margherita Hack, sede dei festeggiamenti, lasciando a casa la propria auto.

L’evento, ad accesso libero e gratuito, avrà inizio alle ore 22,30 con l’intrattenimento e il dj set di Dj Squalo e Dj Marco Dona de Lo Zoo di 105, la nota trasmissione radiofonica di Radio 105. Il brindisi della mezzanotte sarà accompagnato da uno spettacolo pirotecnico, e a partire dall’una di notte salirà alla consolle Christian Marchi, uno dei dj italiani di maggiore successo, autore della hit Love Sex American Express.

Al fine di raggiungere agevolmente e in sicurezza il centro cittadino, l’amministrazione comunale ha istituito per le giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio un bus navetta dedicato, che coprirà un percorso di 9 km con frequenza oraria a partire dalle ore 9,00 e fino alle ore 4,00 nella giornata di lunedì 31 dicembre, e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 nella giornata di martedì 1 gennaio. Il biglietto a tariffa giornaliera avrà un costo di 1 euro.

“Per la prima volta Villasimius ha un grande evento di Capodanno, che ci auguriamo possa attrarre numerosi giovani visitatori e non solo”, afferma il sindaco Gianluca Dessì. “Per incentivare e agevolare chi giungerà nel nostro territorio senza un mezzo e chi, pur dotato di un mezzo, potrà scegliere di lasciarlo a casa, abbiamo istituito il bus navetta – spiega Dessì – per un Capodanno all’insegna della mobilità e della sicurezza, oltre che del divertimento”.

Ultima modifica: 7 dicembre 2018