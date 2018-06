Villasimius, il bel gesto dei volontari: ripuliscono da soli l’Isola dei Cavoli dai rifiuti

Il bellissimo esempio dei volontari all’Isola dei Cavoli, nel paradiso del mare di Villasimius: ripuliscono da soli i rifiuti per rendere ancora più bella la costa. Oggi il comune di Villasimius con il porto e l’Area Marina hanno organizzato con un gruppo di volontari la pulizia dell’Isola dei Cavoli: ed eccoli li, giovani e famiglie intere con i bustoni, a sfidare il caldo per proteggere davvero l’ambiente. Un esempio da seguire, in tutta la Sardegna a ridosso dell’estate.

Ultima modifica: 3 giugno 2018