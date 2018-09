Cagliari, scia di paura a Villanova: ladro “equilibrista” in azione di notte

C’è un ladro, forse solitario, in azione nel rione storico cagliaritano di Villanova. Un uomo è entrato in due appartamenti, entrambi al primo piano, in due diverse vie del quartiere. Tutto è successo la notte dello scorso 21 settembre: nel primo caso, una donna di 40 anni che vive nel vico VI San Giovanni lo ha sorpreso mentre stava rovistando dentro alcuni cassetti. Il ladro, presumibilmente entrato da una porta-finestra, è fuggito balzando fuori e facendo un volo di qualche metro, prima di perdersi nell’oscurità. L’altra segnalazione arriva invece da un cittadino di origine tedesca che vive all’inizio di via San Giacomo. Anche in questo caso, il ladro è entrato e fuggito, a mani vuote, da una finestra.

I casi sono stati denunciati alle Forze dell’ordine: la donna si è rivolta alla polizia, il tedesco invece ha contattato i carabinieri. I fogli delle denunce – in entrambi i casi si tratta di racconti ben dettagliati – sono al vaglio degli inquirenti.

Ultima modifica: 24 settembre 2018