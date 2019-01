Villacidro, sottoscritto l’accordo di programma relativo alla Progettazione Territoriale

È stato sottoscritto l’accordo di programma relativo alla Progettazione Territoriale. Un lungo lavoro di gruppo, concentrato soprattutto negli ultimi 12 mesi. In arrivo 27 milioni di euro ai territori del Linas e del Terralbese, per poter realizzare progetti, bandi per le imprese e nuove opportunità di lavoro. Villacidro porta a casa circa 3 milioni e 800 mila euro. “Abbiamo individuato gli interventi da finanziare – spiega Marta Cabriolu, sindaco di Villacidro – riservando particolare attenzione ai servizi alla persona e alla riqualificazione di immobili trascurati da anni” . I principali interventi consistono in 600 mila euro per la ristrutturazione e adeguamento della Casa Anziani.

2 milioni di euro per il completamento della Piscina comunale, 500 mila euro per l’adeguamento del Palazzetto del Sport di Is Begas e riqualificazione degli spazi esterni, 200 mila euro per l’adeguamento e messa a norma degli spazi esterni delle ex casermette, 150 mila euro per l’adeguamento del Museo Archeologico Villa Leni e realizzazione della “Porta del Territorio” come servizio informativo-turistico della nostra Unione e 277 mila euro per la realizzazione di un percorso turistico-ambientale- sportivo delle Cascate fra Villacidro e Gonnosfanadiga.

Ultima modifica: 20 gennaio 2019