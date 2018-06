Villacidro, scritte razziste: “Neri pagati per non far niente e nostri bimbi senza soldi”

Scritte razziste sui muri a Vilacidro. Due in due giorni. Ieri la scritta sulla chiesa della Madonna del Rosario e oggi nel muro di un locale della Telecom. Nel mirino i migranti. Nel muro imbrattato oggi da un ignoto razzista si legge “i neri pagati a non far niente (sic, ndr) e i nostri bimbi senza soldi”. Mentre ieri, giorno del funerale di un giovane ghanese ucciso nel corso di una lite in un centro di accoglienza a Villacidro, è stato scritto all’esterno della chiesa “fuori i neri e chi ci mangia sopra”. Entrambe le scritte sono state realizzate con una bomboletta spray blu e l’autore potrebbe essere soltanto uno. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Villacidro.

Ultima modifica: 6 giugno 2018