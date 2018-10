Villacidro, ritorno a “casa” per i 70 cani finiti a Olbia: “Adottateli, molti hanno bisogno di cure”

Ritorno a “casa” a Villacidro per i settanta cani che erano finiti lontanissimo dal proprio territorio abituale, cioè al canile “Europa” di Olbia. Dal primo ottobre scorso Elena Pisu, insieme Patrizia Sitzia della Lega del cane sezione di Carbonia, hanno preso in gestione il canile “Bau Club onlus”. I quattrozampe sono quasi tutti arrivati, “gli ultimi ritorneranno a partire da lunedì prossimO”, spiega la Pisu, “la nostra struttura è gestita dalla Ati villa Bau”. Numerosi animali sono già anziani, “ecco perché hanno bisogno di cure e confidiamo in una serie di adozioni da parte dei cittadini”.

Un appello accorato, quello lanciato da Elena Pisu, felice per aver riportato i cani “nel proprio territorio di appartenenza”.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018