Villacidro, polpette avvelenate in piazza Seddanus: “Fate attenzione ai vostri cani”

Delle polpette avvelenate sono state rinvenute a Villacidro in piazza Seddanus. A fare la scoperta raccapricciante è una abitante del luogo. “E adesso nella piazzetta della Croce qualcuno mette delle polpette avvelenate…con tutti i cagnolini che ci sono in giro..VERGOGNATI” scrive la donna. Situata all’estrema periferia nord del paese, questa piazza, una splendida terrazza panoramica naturale, è uno dei luoghi piĂą belli e amati del paese. Sdegno sui social da parte dei cittadini che mettono in guardia a tutti i proprietari dei cani che passano per quella zona.”

Ultima modifica: 22 ottobre 2018