Villacidro: Leone, cagnetto abbandonato e malato commuove il web

Stanno commuovendo il web le immagini di Leone, un cagnetto rinvenuto nella campagne di Villacidro e recuperato dai volontari e dal personale di Villa Bau Canile Sanitario Comunale di Villacidro. La segnalazione è giunta alla clinica da una ragazza che ha trovato il cane in un casolare in campagna. Visibilmente ferito, ricoperto di piaghe e pus e in pericolo di vita, il cagnetto è stato prelevato e trasferito in clinica qualche giorno fa. “Leone è sotto terapia. Ci spiace mostrare queste immagini ma questo è ciò che succede quando si abbandona un cane.

È uno scricciolo. Pesa solo 6 chili. La sua temperatura è di 40.4″ riferiscono i sanitari di Villa Bau”. Con dedizione e professionalità si sta curando l’ennesimo caso di un animale che fa i conti con la crudeltà dell’uomo.

Ultima modifica: 22 novembre 2018