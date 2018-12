URGENTE. VILLACIDRO.

IERI NOTTE VERSO L’1 HANNIBAL È SCAPPATO DI CASA, STAMATTINA NON È RIENTRATO. ZONA VIA PORRINO VICINO AL PARCO DI VIA SAN GAVINO. SE QUALCUNO LO VEDESSE MI CONTATTI QUI NEI COMMENTI O IN PRIVATO (3455327175/3409659527/3802159352). CONDIVIDETE.

ULTIMO AVVISTAMENTO STRADA VERSO CAGLIARI ZONA AGRITURISMO PERDA MASSA E SA IA E MUTTERA per chi si trova vicino a queste parti massima attenzione se lo vedete.

Ultima modifica: 25 dicembre 2018