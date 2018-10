Villacidro: dribbling tra i rifiuti nel parco di Villascema

Una passeggiata in uno dei luoghi più belli del Medio Campidano si può rivelare in un vero e proprio dribbling tra cumuli di rifiuti sparsi un po’ ovunque. A segnalare quanto accade sono diversi cittadini di Villacidro che, attraverso numerose immagini, rivelano l’inciviltà di chi usufruisce degli spazi di Villascema senza aver decoro di ripulire dopo aver mangiato o bevuto. La località è un’ampia area ai piedi del complesso montuoso del Linas, attraversata dal rio Leni. Nel parco di Villascema è possibile osservare le più variegate specie della macchia mediterranea tra le quali, molto spesso, si celano anche sacchi, piatti, lattine e fazzoletti sporchi. “Una bella sorpresa trovata a Villascema, dove ogni volta si deve andare con una busta che viene immancabilmente riempita” commenta una cittadina.

“Stavolta ci sarebbe voluto un camion. Credo che dei provvedimenti per la tutela siano necessari. Anche perché Villascema si trova nel mezzo del cammino di Santa Barbara che attira molto turisti. È questa l’immagine che vogliamo che trovino?”. “È anche vero che a Villascema non c’è un bidone della spazzatura. Ma questo non autorizza nessuno a usare i barbecue per bidoni o i tronchi come posacenere”, si legge ancora. “Non è solo in quella zona – commenta un altro cittadino – ma anche lungo la strada verso “Monti Mannu” è uno schifo: lattine d’dappertutto e tanto altro. La gente è incivile.

Dovremmo, secondo me, segnalare sempre. È assurdo. Siamo circondati da un paradiso che trattiamo come una discarica”

Ultima modifica: 26 ottobre 2018