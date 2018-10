Villacidro, trovata autofficina senza autorizzazioni: 5 mila euro di multa

Un’autofficina che operava priva di autorizzazioni è stata scoperta oggi a Villacidro dai carabinieri. Si trovava in via dei Mandorli è risultata poi priva delle “prescritte autorizzazioni per l’esercizio”, scrivono i militari. A seguito delle verifiche, al titolare è stata contestata la violazione amministrativa di “esercizio di attività di autoriparazione di impresa non iscritta al REC”, che prevede una sanzione pecuniaria di 5 mila euro e tutte le attrezzature presenti sono state poi sottoposte a sequestro amministrativo.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018