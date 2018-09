Villa San Pietro, turista punta da una vespa va in shock anafilattico

Momenti di vero panico questo pomeriggio a Villa San Pietro: una turista in vacanza è stata punta da una vespa ed è andata in shock anafilattico. Secondo quanto riporta l’Unione Sarda immediato è stato l’intervento dei volontari dell’Avos che le hanno prestato il primo soccorso. E’ stata poi trasferita con l’elisoccorso al Brotzu. La donna non sapeva di essere allergica alla puntura di vespa, ma grazie al pronto intervento dei soccorritori ora è sottoposta alle cure del caso all’ospedale, e non sarebbe in pericolo di vita.

