Cagliari, le lacrime dei Vigili del Fuoco per l’addio a Pierpaolo Puddu

I Vigili del fuoco piangono Pierpaolo. Lutto al Comando provinciale VVF del Fuoco di Cagliari per la prematura scomparsa di Pierpaolo Puddu, morto all’alba di ieri dopo una rapida malattia. Pierpaolo Puddu, nato il 29 giugno 1960, è entrato nel corpo dei vigili nell’agosto del 1990 “portando con se ottime doti professionali nel campo della conduzione dei più svariati automezzi pesanti, mezzi speciali quali autogrù e autoscale e nel campo dei mezzi d’opera; punto di riferimento nel campo del “movimento terra””, scrivono i Vigili del fuoco. Autista di partenza all’inizio della carriera, continua nel settore occupandosi della manutenzione dei mezzi di movimento terra del Comando e della Colonna Mobile. Nel 2009 diventa capo squadra, dedicandosi interamente alla cura e all’efficienza dei mezzi pesanti conseguendo, tra l’altro, l’abilitazione alle revisioni automezzi con l’utilizzo del “Centro Revisioni Mobile del C.N.VV.F.” .

Continua a lavorare tra motori, mezzi d’opera e autocarri mantenendo questa passione, mai sopita, e sempre più radicata nelle sua “mission” istituzionale. “Grande e instancabile lavoratore”, scrivono ancora i colleghi, “portava avanti il settore assegnato con passione, puntualità ed efficienza. Il suo carattere altruista, gioviale e scherzoso, oltre alle sue capacità professionali lo portano ad essere considerato un punto di riferimento del settore, sia per i tecnici responsabili che per tutto il personale operativo giornaliero e in turno”.

Nella mattinata, si è svolta una messa di commiato , celebrata da Don Vincenzo Fois, cappellano del Comando che, nell’affollattissima cappella della sede centrale, in presenza dei familiari e dei tantissimi colleghi e amici è stato ricordato “l’uomo e il vigile del fuoco, figure indissolubili e aggregate in un unico e importante esempio sia per il personale del Comando che di tutto il C.N.VV.F”. Nel pomeriggio la salma è stata trasportata presso la chiesa del Santissimo Redentore a Monserrato, suo paese natale, dove verrà celebrata la Santa Messa.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018