Cagliari, paura in via Pessina: donna e bimba di 6 anni investite dal bus Ctm

Incidente stradale questa sera in via Pessina. Il bus del Ctm stava percorreva la corsia riservata di via Pessina diretto verso piazza Repubblica. All’altezza della farmacia, una donna cagliaritana di 38 anni con una bimba di 6 anni che teneva per mano, usciva dal lato della strada per attraversare (ma non sulle strisce pedonali).

Il conducente dell’autobus, per evitare l’urto frontale, si è spostato a sinistra, urtando la donna con la portiera anteriore destra del bus, e mentre tornava indietro per effetto delll’urto, travolgeva la bimba che cadeva a sua volta. Entrambe venivano soccorsa dal 118 e trasportate al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Ultima modifica: 1 ottobre 2018