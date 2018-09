“Viale Merello piena di voragini e Cagliari non ha i soldi, l’assessora Marras si dimetta: già sfregiato il Bastione”

“Viale Merello piena di voragini e Cagliari non ha i soldi: l’assessora Marras si dimetta”. Accuse durissime di Fdi mentre esplode la polemica su quella che un tempo era la strada del lusso di Cagliari, e ora è piena di buche e degradata. Le dichiarazioni di oggi della vice sindaca sull’Unione Sarda (“Non ci sono i fondi, sono finite le risorse per i marciapiedi”) hanno provocato la dura reazione di Pierluigi Mannino, coordinatore cittadino di Fdi: “Però sono state sperperate risorse in interventi di imbellettamento dispendioso, grigi e superflui. Giusto per fare e far vedere le grandi capacità di questa maggioranza. Son stati spesi milioni per il “global service” e abbiamo il manto stradale più simile a una zona di guerra che ad una città pacifica e ordinata. Ora dicono che non ci sono risorse ma forse sarebbe stato meglio utilizzare quelle disponibili negli anni trascorsi per dare risposte concrete e funzionali alla città e non per operazioni di facciata e per appagare le rumorose minoranze. E vogliamo parlare dello sperpero chiamato “rasokrete”? Quelle ferite rosse, ormai intervallate da strisce di semplice asfalto, chiamate attraversamenti ciclabili. La signora Assessore (non uso volutamente l’affronto alla lingua italiana) farebbe bene a dimettersi perché ha troppi danni sulle spalle. Sempre suo l’affronto al Bastione, ricordiamocelo”.

Ultima modifica: 9 settembre 2018