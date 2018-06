Viale Marconi, semafori ko e tanta paura: “Ho rischiato di essere travolta dalle auto”

Semafori ancora fuori uso in viale Marconi, all’altezza del centro commerciale Le Vele-Carrefour. E chi scende dal pullman e deve attraversare la strada continua a non sapere a quale santo votarsi, ormai. Sì, perchè le automobili corrono, e pure tanto, nella strada più trafficata di tutta la Sardegna. Come conferma una nostra lettrice, Maria Meloni.

“Stamattina ho preso il 31 per andare a Le Vele, i semafori non funzionano, le macchine non si fermano e ho rischiato di essere travolta non solo io. A chi ci dobbiamo rivolgere?”, chiede, polemica, la lettrice: “So che questo è un andazzo che va avanti da mesi”.

