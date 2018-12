Viale Marconi a senso unico, lavori appaltati: 850mila euro per quattro nuove corsie

Gara d’appalto provvisoria aggiudicata, in viale Marconi arriveranno gli operai per “rivoluzionare” la strada più trafficata della Sardegna. A vincere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese formato da “Cisaf” e “Strade sarde”. A scriverlo è L’unione Sarda di oggi. Come cambierà il traffico verso Quartu? Arriva il senso unico, con due corsie centrali e due laterali dedicate a bus e taxi. E, all’orizzonte, c’è anche la possibilità di realizzare una pista ciclabile (come contenuto in un progetto del Cirem, che prevede anche marciapiedi e zone di sosta).

Il costo dell’intervento? 850mila euro, soldi regionali dati al Comune. Per raggiungere Quartu, quindi, sarà necessario proseguire sino a via Berlino e poi “entrare” nella strada Arginale, oppure percorrendo via Galvani-via Mercalli. I tempi dell’intervento, sempre come si legge su L’unione, sono incerti. Bisogna vedere, prima di tutto, se ci saranno ricorsi da parte delle società escluse.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018