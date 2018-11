Situazione al limite della sopportazione in via Seruci a Cagliari dove da circa due settimane i mezzi incaricati non passano a raccogliere i rifiuti che vengono abbandonati in strada dai residenti.

“I mastelli condominiali non bastano” comunicano i nostri lettori “Non è più possibile neanche aprire le finestre, almeno un camion potevano farlo arrivare. Chiediamo solo una mano per ripulire”.

Ultima modifica: 2 novembre 2018