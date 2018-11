Incidente stradale questa mattina in via Scano. Un 36enne residente in città, ha effettuato una svolta a sinistra dalla corsia destra scontrandosi con uno scooter guidato da un 45enne cagliaritano che transitava nella corsia sinistra. Lo scooterista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Marino con assegnato codice codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Ultima modifica: 28 novembre 2018