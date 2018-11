Via Napoli, uno dei tanti “cuori” della Marina, quel rione che, nelle intenzioni del Comune guidato dal sindaco Zedda, si dovrà “allungare” quasi sino al mare, con la via Roma pedonale dai portici ai metri riservati al passaggio della metropolitana leggera. C’è chi è d’accordo con il progetto, è il caso di Luigi Serra: dal 1972 vende bistecche e filetti: “Nel 2017 era tutto un po’ approssimativo, ma non dico no alle innovazioni, non voglio fare il disfattista. Basta che ci dicano come noi commercianti dovremmo far arrivare la merce, solitamente sono favorevole alle svolte che migliorano la città”.

“Ci sarà sicuramente più movimento, anche per i turisti. Io non ne trarrò chissà quale beneficio, ma altre attività commerciali sì”. E ai cagliaritani che si lamentano per i parcheggi che, ovviamente, non ci saranno più? “Non penso sia così importante averli vicino ai negozi di via Roma, ma nemmeno troppo distanti. Spero siano a 2-300 metri

