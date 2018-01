Via Rockefeller, ok al nuovo pattinodromo: pista tutta al coperto

Si pattinerà ancora. E tutti al coperto. Al via il progetto per il nuovo pattinodromo di via Rockefeller che sarà dotato di una copertura nuova di zecca. L’impianto sportivo, composto da due piste adiacenti dedicate al pattinaggio, si trova polo sportivo di Monte Mixi”, tra via dello Sport, via Pessagno e via Rockefeller. Il progetto prevede la copertura della pista di pattinaggio principale comprendendo anche la tribuna laterale. La copertura sarà realizzata con una struttura a pilastri in acciaio e travi in legno lamellare, con un tavolato in abete impermeabilizzato.

L’impianto sarà realizzato in modo da garantire l’utilizzo in condizioni di sicurezza e igieniche, ma al solo scopo amatoriale e non agonistico.

Ultima modifica: 15 gennaio 2018