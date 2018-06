Via Fratelli Bandiera, il flop del porta a porta: “Nessuno ritira la plastica”

Gentile redazione,

vi segnalo un fatto accaduto in questi giorni a Pirri in merito al nuovo format di raccolta differenziata porta a porta: siamo la città più cara in Italia per la tassa sui rifiuti, come segnalato da precedenti articoli siamo stati, in modo indiscriminato, additati come i “cafoni dei rifiuti”, eppure come me siamo in tanti ad avere a cuore il bene del nostro del pianeta e a fare da tempo la raccolta differenziata. Vivo nella centralissima via Fratelli Bandiera, è Domenica e mi trovo ad assistere a questo spettacolo: da 2 giorni una bella fila di cassonetti per la raccolta della plastica si trova in bella mostra fuori da ogni portone; rifiuti che il comune avrebbe dovuto ritirare Sabato (giorno di raccolta). Cosa dovremmo fare? Aspettare a Sabato prossimo? Chissà se avranno la stessa dimenticanza quando a Settembre passeranno la bolletta TARI da pagare !!! Un cittadino in attesa di risposte. (Lettera firmata)

