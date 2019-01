Via Flumentepido, via alla demolizione dell’ex scuola: in arrivo l’edilizia residenziale a Cagliari

Operai al lavoro da questa mattina nella ex scuola di via Flumentepido, per la demolizione del vecchio complesso scolastico e la successiva realizzazione di 36 unità abitative di edilizia residenziale pubblica. La prima fase dell’intervento riguarderà la bonifica dell’area.

I lavori, per i quali sono stati stanziati 4.896.000 euro, contribuiranno a creare nuove abitazioni di proprietà del Comune e a riqualificare un’area attualmente abbandonata nella zona nevralgica di uno dei quartieri più popolosi di Cagliari: un progetto che ha un alto valore urbanistico e una grande importanza sociale, in una zona in cui l’Amministrazione sta portando avanti anche l’Intervento Territoriale Integrato Is Mirrionis.

Posizionato tra la via Flumentepido, la via Serbariu e la via Baudi di Vesme, il vecchio fabbricato scolastico sarà sostituito da due corpi di quattro e cinque piani, 18 dei 36 appartamenti previsti sono destinati a soggetti con ridotte capacità motorie, gli altri saranno facilmente adattabili se dovesse rendersi necessario. Tutti gli spazi, interni ed esterni, saranno completamente accessibili così come gli spazi destinati alle autorimesse, con diversi posteggi riservati a persone portatrici di handicap. Tre le tipologie di appartamenti previsti, da quattro e cinque posti letto.

L’appalto integrato è stato aggiudicato con gara pubblica a una associazione temporanea di imprese sarde, che ha provveduto alla stesura del progetto esecutivo ed eseguirà i lavori.

