Via Flumentepido, la rabbia dopo il maxi incendio: “Il Comune sfratta, qui vivono i tossicodipendenti: Ã¨ un porcilaio”

Via Flumentepido, la rabbia dopo il maxi incendio: “Il Comune sfratta, qui vivono i tossicodipendenti: è un incubo”. Giulia De Matti la notte dopo il maxi incendio dell’ex scuola di via Flumentepido descrive così la preoccupazione degli abitanti: “Non possiamo vivere cosi e il comune lo sa e non fa niente,avevano detto che demolivano per fare delle case invece non hanno fatto niente,i tossici vivono li dentro hanno anche la luce e televisore..ho parlato con un vigile conoscente proprio adesso e mi ha detto che vivono anche dentro in mezzo a siringhe e altro…dalla mattina alla notte cè sempre un via vai ..molti si drogano anche per strada ..camminano con le siringhe in mano o addirittura si bucano quando camminano per dirigersi dentro la scuola..nelle finestre..non hanno rispetto di nessuno..io abito affianco e molto spesso si mettono a urlare dentro la scuola e in mezzo alla strada..anche nelle ore di riposo non se ne può più..tutto il quartiere si lamenta ma nessuno fa nulla e adesso ho voluto contattare a voi nella speranza che questo messaggio arrivi a chi deve intervenire..in più ci sono gli incivili che buttano le buste della spazzatura dentro..insomma è un vero e proprio porcilaio”.

Ultima modifica: 11 novembre 2018