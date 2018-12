Intervento dei Vigili del Fuoco in soccorso di una persona a Cagliari, in via Cadello.

L’intervento √® avvenuto questa mattina, intorno alle 10. La Sala operativa del 115, ricevuta la chiamata dalla C.O. del 118, ha tempestivamente inviato una squadra di Pronto intervento dalla sede centrale e un AS (Autoscala) sempre dalla sede centrale di viale Marconi. I vigili hanno aperto la porta ai soccorritori del 118 presenti sul posto e congiuntamente hanno valutato che il modo pi√Ļ opportuno per portare gi√Ļ la persona, al piano stradale, sarebbe stato con l‚Äôausilio dell‚ÄôAutoscala, dotata di specifica attrezzatura atta alla¬† movimentazione di barella in totale sicurezza.

Una volta a terra la persona è stata consegnata ai sanitari che hanno provveduto al trasporto in ospedale.

Ultima modifica: 9 dicembre 2018