Via all’estate di San Martino in Sardegna: sarÃ  una settimana con picchi di 24Â°

Si è fatta sentire già dalle ultime ore la cosiddetta estate di San Martino, con temperature più alte rispetto alle medie stagionali, in tutta l’Isola. “Lo Scirocco che da oggi soffia sul sul Canale di Sardegna propagandosi parzialmente sui settori di ponente determinerà un rialzo termico importante, come spiegano gli esperti del meteo Sardegna – tant’è che tra oggi e martedì ci aspettiamo picchi di 23-24°C proprio in quelle zone. Più in generale possiamo affermare che le temperature si orienteranno diffusamente al di sopra delle medie di riferimento, mediamente di 4-5°C. Rialzi che si percepiranno anche e soprattutto in quota, dove il clima diurno sarà tutt’altro che autunnale.”

Nel weekend però la situazione potrebbe evolversi decisamente in senso opposto, con un cambiamento eclatante che ” aprirebbe la strada alla prima irruzione fredda invernale”.

Ultima modifica: 12 novembre 2018