Via al restyling delle strade a Uta: interventi per 300 mila euro

Via ai lavori di restyling delle strade cittadine a Uta.  Tra gli interventi molto sentiti dagli utesi spicca un tratto di via Montegranatico, che riversa da tempo in una situazione di precaria sicurezza. Qui verranno realizzate opere di urbanizzazione primaria e la sistemazione della carreggiata adeguandola al passaggio dei veicoli, con un’attenzione ai percorsi pedonali e ciclabili.

“Una strada particolarmente trafficata e che collega in modo diretto il nostro Comune con Decimomannu e Assemini- spiega la vicesindaca Michela Mua. Altro punto strategico è il raccordo tra via Stazione e via Is Prunixeddas che potrà compiersi con la realizzazione del tratto di via Sulis ad oggi sterrata, nonostante il contesto intensamente urbanizzato. Oltre ai lavori stradali sono previsti i lavori di sistemazione dell’area verde che si affaccia sulla via e sulle numerose abitazioni esistenti.”

Altri interventi particolarmente sentiti dai cittadini sono la manutenzione delle strade comunali più danneggiate come via Stazione, via Regina Margherita e un tratto di via Bascus Argius, Qui i lavori, finanziati con fondi del comune, partiranno a breve con la messa in sicurezza di tratti di marciapiedi pericolanti e cunette oramai degradate.

“Accanto a questi progetti ormai in esecuzione, – aggiunge Mua- sono in progettazione importanti interventi sulla via Sant’Ambrogio, strada di collegamento con l’importante asse viario della Pedemontana e il cui tratto più esterno è caratterizzato da un elevato livello di pericolosità per gli automobilisti che la percorrono. Questo, finanziato dal Patto per il sud della Città Metropolitana di Cagliari. La viabilità cittadina è un tema molto caro a questa amministrazione che, accanto ad una programmazione di manutenzioni e rifacimenti, sta proseguendo con i lavori di stesura di uno strumento di mobilità sostenibile come il PUMS. ”

“A seguito dell’avvio del cantiere il traffico sulla via Montegranatico – spiega il Sindaco Giacomo Porcu -subirà alcune variazioni dal 21 maggio al 20 agosto, termine stimato dei lavori. Il transito nel tratto tra la via Mazzini e la Via Giolitti sarà deviato nella via Cattaneo , garantendo comunque l’accesso ai residenti.”

“Con i cantieri di via Montegranatico e di via Sulis – conclude -partono dei lavori attesissimi da tutti i cittadini e per i quali l’amministrazione egli uffici hanno lavorato in questi anni. Lavori del valore di circa 300 mila euro che saranno solo i primi di altri in fase di progettazione e che vedranno la luce nei prossimi mesi.”

Ultima modifica: 19 maggio 2018