Via ai corsi gratuiti di formazione professionale per diventare imprenditore nel campo ICT

Prendono il via le iscrizioni a ENTER Training, il programma gratuito di formazione professionale e avviamento di impresa in campo ICT destinato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, non impegnati in studio, lavoro e formazione (NEET), residenti o domiciliati in Sardegna.

La struttura del progetto prevede 2 percorsi: Azione formativa (a sua volta declinato i 3 corsi: 2 FULL STACK DEVELOPMENT e 1 IoT DEVELOPMENT) e Diventa imprenditore. Sarà possibile prendere parte a uno solo dei corsi programmati.

PROGRAMMA

FULL STACK DEVELOPMENT – due corsi da 500 ore, 20 partecipanti (per corso)

Mira alla formazione che copre gli ambiti più tradizionali e quelli tecnologicamente più avanzati in campo ICT. Si imparerà ad agire a livello di programmazione informatica e prototipazione hardware, studiando materie come cloud computing, metodologia SCRUM e project management, programmazione mobile, privacy e GDPR.

IoT DEVELOPMENT – un corso da 200 ore, 20 partecipanti

Si pone l’obiettivo di insegnare a progettare, sviluppare e prototipare dispositivi IoT connessi alla rete e loro funzionalità. L’IoT – ovvero “Internet delle Cose” – development è un top trend del settore ICT, e si riferisce a quell’insieme di tecnologie che permettono di collegare a internet qualsiasi tipo di apparato. Tra le materie di studio previste dal programma troviamo fondamenti di informatica e programmazione, cloud computing e sviluppo web.

DIVENTA IMPRENDITORE – un percorso da 120 ore, 22 partecipanti

Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata da spirito d’iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, indipendenza, innovazione e una forte motivazione e determinazione a raggiungere gli obiettivi. Sono diverse le competenze che si acquisiranno durante il percorso, tra le quali la definizione del Modello di Business, la realizzazione di un Business Plan, la capacità di distinguere tra le diverse tipologie di fonti di finanziamento utilizzabili e la gestione delle attività previste.

Ultima modifica: 15 novembre 2018