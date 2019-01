“Vi prego, aiutatemi a ritrovare Froger, il pelouche perso in via Manno: mio figlio di 21 mesi Ã¨ disperato”

“Vi prego, aiutatemi a ritrovare Froger, il pelouche perso in via Manno: mio figlio di 21 mesi è disperato”. Questo l’appello della mamma su Casteddu Online: il pupazzetto è stato perso nella ressa dei saldi da Zara in via Manno. “Il bambino è molto triste perchè ci era davvero affezionato, e siamo tristi anche noi genitori”. Chiunque lo ritrovasse può rivolgersi alla mamma, Simona, al 3498547494. Il bimbo, che ha poco più di un anno e mezzo, attende speranzoso.

Ultima modifica: 6 gennaio 2019