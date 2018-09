Vertice tra Salvini e Berlusconi ad Arcore: Sardegna verso la Lega

di Ennio Neri

Regionali, si muove il centrodestra. Ieri prima riunione di coalizione L’incontro si è svolto nella sede della Lega a Cagliari in viale Sant’Avendrace. Al tavolo i rappresentanti di Forza Italia, Lega, Psd’Az, Riformatori e Fdi. Assente (era impegnato in consiglio regionale) Giorgio Oppi, ma anche lui dovrebbe essere della partita col centrodestra.

La discussione principalmente su fisco e insularità, ma ancora nulla sul candidato alla presidenza. Salvatore Cicu e Stefano Tunis sono i nomi che circolano per Forza Italia (che però potrebbe invece scegliere un sindaco o un esponente della società civile), mentre per il Psd’Az il favorito è Cristian Solinas. Ma il nome sarà trovato nell’ambito della discussione a livello nazionale tra Berlusconi e Salvini che domenica si sono incontrati ad Arcore per un vertice. I due leader, durante Cagliari-Milan (anche Salvini è tifoso rossonero) secondo i bene informati, avrebbero dato il via alle trattative per le candidature per le prossime regionali. Secondo alcune indiscrezioni Sardegna e Basilicata dovrebbero andare alla Lega (che potrebbe, per l’Isola, puntare su un candidato dei Quattro Mori), mentre Abruzzo e Piemonte a Forza Italia.

Ultima modifica: 18 settembre 2018