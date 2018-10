Vertenza APA, situazione di impasse e silenzio della Regione

“Continuano a tenere i lavoratori in sospeso: non li licenziano, non li pagano e non gli danno da lavorare”. L’ennesima denuncia sulla situazione di impasse dei lavoratori delle Apa (Associazioni provinciali degli allevatori sardi) di Cagliari e Sassari arriva dalla segretaria generale della Uila UIL Sardegna Gaia Garau. “Tutte le promesse fatte dall’Assessore non hanno avuto efficacia”, spiega ricordando come nei mesi scorsi sia stata prospettata dall’assessorato all’Agricoltura la possibilità di una radicale riforma del sistema con la creazione di un’unica Apa a livello regionale in modo che siano aumentate le risorse e vengano ampliati i servizi offerti agli allevatori sardi. Tale soluzione avrebbe consentito di mantenere anche tutto il personale di Cagliari e di Sassari, inclusi i 13 dipendenti licenziati nei mesi scorsi. “Questa soluzione ci è da subito parsa buona – conclude Gaia Garau – peccato che per ora alle promesse non siano seguiti i fatti: la nostra mobilitazione in favore dei lavoratori stremati da questa prolungata crisi continuerà fino a quando non vedremo qualche azione concreta”.

Ultima modifica: 25 ottobre 2018