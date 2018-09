Verde pubblico a Quartu: vittoria degli operai. “Tornano subito al lavoro”

Firmato oggi il verbale d’accordo con il sindacato FLAI CGIL. La giunta dà mandato al dirigente per la tutela del decoro urbano. Visto il carattere d’urgenza si procederà con affidamento diretto. Il Sindaco: “Abbiamo agito con solerzia per ridare alla città gli spazi pubblici”. L’Assessore Terrana: “Nonostante l’errore tecnico operai subito al lavoro”.

Il servizio di manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Quartu riprenderà entro pochi giorni, presumibilmente già entro la prossima settimana. Conseguentemente gli operai impegnati nel precedente appalto riavranno il loro posto di lavoro e potranno quindi tornare in servizio a partire dalla settimana prossima.

Stasera, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale, si sono riuniti l’Amministrazione Comunale di Quartu, nelle persone del Sindaco Stefano Delunas e dell’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana, e l’organizzazione sindacale FLAI CGIL, (presente il Segretario Territoriale di Cagliari Valentina Marci), e una delegazione dei lavoratori delle tre aziende impegnate nell’appalto precedente.

Visto il carattere d’urgenza di trovare una soluzione rapida senza attendere lo slittamento dovuto all’annullamento e alla conseguente seconda pubblicazione della manifestazione di interesse per l’appalto di 65 giorni, che avrebbe dovuto coprire i mesi di ottobre e novembre, l’amministrazione delibera di dare mandato al dirigente del Settore Ambiente di .provvedere entro lunedì 1 ottobre alla predisposizione di una relazione tecnica che individui gli interventi improcrastinabili nel comparto Verde, da attuarsi con le procedure più immediate consentite dall’ordinamento, ovvero affidamento diretto.

Già lunedì tale progetto sarà all’esame della Giunta perché possa deliberare lo stesso 1 ottobre per approvare la relazione tecnica. Immediatamente il dirigente provvederà ad espletare tutte le procedure al fine di completare l’iter di affidamento, con ripresa dell’attività lavorativa che si presume possa avvenire entro la prima settimana di ottobre. Sarà ovviamente anche in questo caso garantita la clausola sociale, a tutela dell’occupazione dei lavoratori impiegati nel precedente appalto.

Contemporaneamente proseguirà il percorso avviato con la manifestazione di interesse per l’appalto da 65 giorni, con la scadenza per la presentazione delle domande prevista per l’1 ottobre e il sorteggio in programma il giorno dopo. Pertanto la data di avvio preventivabile per questo appalto è quella del 25 ottobre, con scadenza a fine 2018.

“Ancora una volta l’Amministrazione ha dimostrato grande attenzione in merito al servizio del Verde Pubblico e al dramma dei lavoratori che temevano di perdere il posto di lavoro -commenta l’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana -. Anche in seguito al problema tecnico che ha portato il dirigente del Settore Ambiente alla decisione di annullare e riavviare la manifestazione di interesse, ci siamo subito attivati per trovare il modo di rispettare gli accordi presi a inizio settembre con i sindacati e la delegazione dei lavoratori”.

“Entro pochi giorni gli operai torneranno in servizio e tutta Quartu ne trarrà giovamento perché i parchi, i giardini, ma anche i cortili delle scuole sono un patrimonio che i cittadini apprezzano e meritano di godersi – aggiunge il Sindaco Stefano Delunas -. Mi spiace solo che non tutti i consiglieri comunali abbiano capito quanto fosse urgente intervenire in proposito, con atti concreti che la Giunta ha subito messo in atto e portato all’attenzione del Consiglio. D’altronde diverse minoranze, ovvero Oggi è domani, il Polo Civico e il M5S, hanno votato con la maggioranza a favore della variazione di Bilancio per lo spostamento dei fondi incassati dal Ministero dell’Interno nel capitolo del Verde Pubblico, mentre il Pd ha preferito astenersi, anzi nel caso di un Consigliere ha addirittura votato contro, lamentandosi per i tempi celeri dell’Amministrazione. Una scelta scellerata e incomprensibile, e l’accordo firmato oggi coi sindacati dimostra quanto fosse necessario approvare immediatamente quella variazione. Ancora buon lavoro agli operai che dalla settimana prossima torneranno a occuparsi del Verde quartese”.

Ultima modifica: 27 settembre 2018