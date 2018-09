Simona Ventura dai bimbi del Microcitemico: era l’ultimo desiderio di Rosy, morta di cancro

Simona Ventura a Cagliari dai bimbi del Microcitemico. Era l’ultimo desiderio espresso da Rosy, una 39enne malata di tumore, ricoverata nell’ospedale e morta qualche giorno fa. La donna avrebbe voluto incontrare la nota conduttrice televisiva, ma temeva l’aggressività della malattia, così ha espresso un desiderio alternativo, se non avesse fatto in tempo ad incontrarla, il sogno era che la Ventura andasse a trovare i bimbi ricoverati in Oncomeatologia nell’ospedale cagliaritano. E ieri il desiderio è stato esaudito: la celebre star del piccolo schermo si è recata dai piccoli ricoverati . La vicenda è stata raccontata sui social da Manuela presidentessa dell’associazione Charlie Brown che assiste i pazienti dell’ospedale.

“Alcune settimane fa abbiamo fatto il solito giro con foglio e penna dai pazienti e ad ognuno di loro è stato chiesto di scrivere un desiderio.

Ho scelto il desiderio di Rosy 39 anni con una metastasi, ha chiesto di incontrare un volto femminile molto noto a Canale 5: la meravigliosa super Simo. Rosy stava già andando via, ma noi ci siamo attivati subito.

Purtroppo”, aggiunge, “Rosy non mi ha aspettata la scorsa notte è volata via lasciando un marito e una bimba di 9 anni, oggi il suo desiderio in carne e ossa si trovava in reparto, non sarà lo stesso, ma so che tu sarai tanto felice e come sempre mi dirai: mancu mali ci sesi tui s’amori miu.

Rosy scrive queste parole: se non dovessi riuscire io a incontrare Simona per favore portala in oncoematologia dai piccolini questo è il mio desiderio più grande. Noi così abbiamo fatto.

Simo era lì per te. Un ringraziamento speciale a super Simo e il suo staff per aver accettato il mio invito.

Ciao Rosy. Manuela”.

Ultima modifica: 17 settembre 2018