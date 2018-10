Venezia, va a un colloquio di lavoro: “Ah, ma sei nera. No, no potresti fare schifo ai miei clienti”

“Ah ma sei nera? Scusa, non per cattiveria, ma non voglio persone di colore nel mio ristorante, potrebbe fare schifo ai miei clienti”, a raccontare lo sgradevole episodio di discriminazione razzista è Judith Romanello, 24enne, italiana di origini haitiane. Lo fa dal suo profilo facebook con un video di tre minuti dove racconta col suo spiccato accento veneto (è stata adottata quando era piccola) una vicenda che ha dell’incredibile. “Poteva dirmi qualsiasi cosa, tirare fuori una scusa, perché dirmi che sono nera? Siamo nel 21esimo secolo, non esiste più l’ Apartheid, basta con la differenza tra bianco e nero. Stiamo tornando indietro. Abbiamo smesso di evolvere. Non voglio creare polemiche, voglio solo raccontare cosa mi è successo, non si può essere ancora discriminati per il colore della pelle. ”

Vi chiedo 3 minuti del vostro tempo.Voglio che per un attimo vi mettiate nei miei panni.Scoprirete che abbiamo smesso di evolvere. Stiamo tornando indietro. Posted by Judith Romanello on Thursday, October 4, 2018

Ultima modifica: 7 ottobre 2018