In vendita la prima scarpa da ginnastica con suola in grafene

Inov-8 è la prima azienda del settore calzature sportive ad aver annunciato la vendita di una linea di scarpe per trail running e fitness (G-SERIES) con suola a base di grafene, disponibili per il pre-ordine dal 22 giugno, prima di essere messe in vendita dal 12 luglio. Il grafene è il più sottile materiale sulla terra e 200 volte più robusto dell’acciaio. Isolato per primo della University of Manchester nel 2004, è il primo materiale ‘a due-dimensioni’ di un solo atomo di spessore e ha il potenziale di rivoluzionare molti settori tecnologici”, conferma Inov-8. Viene prodotto dalla grafite, che è stata estratta per la prima volta dalle colline del Lake District nell’Inghilterra settentrionale oltre 450 anni fa. Le scarpe da ginnastica in grafene sono comode, leggerissime e super-resistenti. Un prodotto di consumo rivoluzionario che avrà un enorme impatto sul mercato delle calzature sportive. La nuova gomma è stata sviluppata dal National Graphene Institute dell’Università di Manchester insieme al noto marchio sportivo britannico. Durante i test, le suole infuse con grafene sono durate per 1.000 miglia ed erano più resistenti del 50% rispetto alle suole tradizionali. Inoltre la gomma potenziata con il grafene può flettere e aderire su tutte le superfici in modo più efficace, senza consumarsi rapidamente, garantendo una presa affidabile e duratura. Gli scienziati che per primi hanno isolato il grafene hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 2010. Basandosi sul loro lavoro rivoluzionario, il team dell’Università di Manchester ha aperto la strada a progetti per auto sportive, dispositivi medici e aerei potenziati con grafene. A questa lista ora si aggiungono le calzature sportive. La gamma è composta da tre diverse scarpe, ciascuna progettata per soddisfare le esigenze degli atleti. Il MUDCLAW G 260 è ideale per correre su montagne fangose ​​e percorsi a ostacoli, TERRAULTRA G 260 per percorrere lunghe distanze su piste battute e F-LITE G 290 per crossfitters che si allenano nelle palestre. Ciascuno include suole in gomma con grafene e Kevlar – un materiale utilizzato nei giubbotti antiproiettile – sulla tomaia. A questo punto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non resta che attendere la fase di vendita, prevista per il 12 luglio, e anche i prezzi di listino. Considerando che gli attuali top di gamma della ditta inglese raggiungono i 170/180 euro.

Ultima modifica: 21 giugno 2018