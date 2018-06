Vela: Ciabatti-Mereu conquistano a Bracciano il Campionato Italiano

Questa volta i due velisti del Windsurfing Club Cagliari hanno conquistato il titolo nazionale (l’ottavo per loro) a Trevignano, sul lago di Bracciano, su una nutrita concorrenza formata da altri cinquanta equipaggi. La coppia cagliaritana si è portata subito in testa nella prima giornata e poi ha tenuto bene agli attacchi dei giovani Morelli-Gianneti e Rossi-Rogge, rispettivamente secondi e terzi nella classifica generale

“Abbiamo faticato parecchio nelle ariette del lago di Bracciano” racconta Antonello “per fortuna che nell’ultima giornata il vento ha rinforzato un po’.” Luisa è contenta per l’ennesima vittoria: “È sempre bello partecipare a regate con così tanti partecipanti. Sono molto contenta per questa vittoria e ci tengo a dedicarla a CFadda che ormai è nostro partner da diversi anni.”

Ora il team Ciabatti-Mereu si allenerà nelle acque del Poetto in vista dell’importante appuntamento internazionale a cui parteciperà ad Agosto in Germania: la World Cat, una regata ad inviti per soli dieci equipaggi, i migliori al mondo, uno per nazione.

“Quest’anno ci stiamo dedicando in maniera particolare alle regate” conclude Ciabatti “perché abbiamo come obbiettivo la partecipazione nel 2019 al Campionato Mondiale che si terrà a Novembre in Florida.

Ultima modifica: 7 giugno 2018