Vasco Rossi per il concertone a Cagliari ripesca un brano mai messo in scaletta da trent’anni. Le prime anticipazioni sul doppio concerto a giugno alla Fiera di Cagliari, spunta un clamoroso ritorno nella scaletta, come anticipa il sito spettakolo.it: “. La prima: oltre metà delle canzoni saranno diverse rispetto allo scorso anno. La seconda: ci saranno alcune “chicche” del passato remoto, fra le quali Ti taglio la gola, pezzo del 1985, da moltissimi anni atteso dai fan”. Biglietti in vendita al Box Office di viale Regina Margherita a Cagliari.

Ultima modifica: 3 gennaio 2019