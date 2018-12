Vasco Rossi a Cagliari, ecco le date ufficiali: maxi palco alla Fiera in “stile” San Siro

Vasco Rossi in concerto a Cagliari, c’è l’ufficialità. Il 2019 segna il ritorno nell’Isola della rockstar italiana, per un doppio appuntamento davvero imperdibile per i suoi tantissimi fan. Il 18 e 19 giugno prossimi alla Fiera di Cagliari, con un palco che sarà identico a quello di San Siro, “con le stesse caratteristiche”. Già partito anche il conto alla rovescia per i biglietti, sicuramente destinati a “sparire” nel giro di pochissimo tempo.

I ticket per i due concerti saranno in prevendita anticipata in esclusiva per il Blasco Fanclub a partire dalle ore 10.00 di giovedì 20 dicembre (per 26 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 13.00 di venerdì 21 su vascononstop.vivaticket.it .

Ultima modifica: 17 dicembre 2018