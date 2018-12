Vandali scatenati a Sinnai, distrutte aule e palestra della scuola di via Perra

Porte rotte, fili elettrici staccati e, soprattutto, buchi nel parquet del campo da basket che, lo scorso settembre, era stato totalmente rinnovato con denari pubblici (del Comune e della Regione). La devastazione è avvenuta due giorni fa, e sul web circolano sia le foto sia la rabbia per il gravissimo atto vandalico compiuto. “I gravissimi atti vandalici perpetrati ai danni del plesso scolastico e palestra di via Perra gettano una tristissima ombra sulla nostra comunitĂ . Bisogna fare quadrato e contribuire all’individuazione dei responsabili, che dovrebbero ricevere una severa punizione”, scrive il consigliere comunale Andrea Atzeni.

Una scia di danni che suona come una doppia beffa: se, infatti, qualche mese fa era stata totalmente riqualificata la palestra, è di venerdì scorso l’annuncio dell’amministrazione comunale del via libera a interventi di restyling nella scuola per 240mila euro. Poche ore dopo, purtroppo, il blitz di qualche idiota che ha “ben pensato” di provocare una marea di danni.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018