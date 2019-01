Vandali scatenati a Monserrato, distrutti i finestrini di 15 auto

Finestrini mandati in frantumi, non si sa se “solo” per uno stupido gioco o se per rubare. Sono almeno una quindicina le automobili finite nel mirino di uno o più balordi nelle ultime ore a Monserrato. Almeno otto in via Dorgali, più altre in via Svetonio. I proprietari, al risveglio, si sono ritrovati l’amara sorpresa. I cristalli – meglio, quello che ne restava – sparpagliati per terra e, in più di un’auto, anche i cassetti interni rovistati, soprattutto quello sotto il cruscotto.

“Nella mia strada, via Dorgali, sono state almeno otto le auto colpite”, racconta Roberta Marras, “purtroppo a che la mia, una Micra di colore bianco. Hanno rovistato anche dentro ma non c’era, fortunatamente, nulla. Gli è andata pure male perché si sono feriti, ho trovato delle tracce di sangue. Sono andata dai carabinieri a denunciare il fatto, con me ci sono anche altri abitanti, anche le loro auto hanno subìto lo stesso trattamento”.

Ultima modifica: 15 gennaio 2019