Vandali in azione a Ottana: devastano la scuola elementare

Vandali in azione alla scuola elementare di Ottana. Approfittando del periodo di vacanza sconosciuti, sono entrati nell’istituto, danneggiando la porta d’ingresso. Nello specifico, gli operatori scolastici che nella prima mattina sono arrivati a scuola si sono trovati di fronte ad una scena desolante, alcune classi sono state messe a soqquadro ribaltando banchi e sedie. Un veloce sopralluogo ha verificato che all’interno della scuola non avevano portato via nulla di valore. Immediatamente sul posto sono intervenuti militari della Stazione Carabinieri di Ottana, chiamati dal personale scolastico, che da subito hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del vile gesto.

