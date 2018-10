Vandali devastano autobus dell’Arst: l’appello del sindaco di Calasetta: “Chi sa, parli”

Un altro grave episodio di vandalismo ai danni di una corriera dell’Arst. A pochi giorni di distanza dalla denuncia di una autista dell’azienda regionale dei trasporti, che ha reso pubbliche le condizioni in cui sono stati barbaramente devastati almeno dieci autobus nell’oristanese, questa volta il grave episodio è reso noto dal sindaco Antonio Vigo di Calasetta.

“Il Comune di Calasetta non intende far cadere nel vuoto la segnalazione ricevuta questa mattina da parte della Direzione Generale dell’Arst in merito a un grave episodio di inciviltà risalente ad alcuni giorni fa” spiega il primo cittadino. “Mercoledì 3 ottobre, sulla tratta Iglesias-Calasetta delle 19.45, un bus è stato vandalizzato in più punti: ritengo che le immagini siano più che eloquenti.

Posto che al momento non si è ancora pervenuti all’individuazione dei responsabili, avverto comunque la necessità di compiere alcune considerazioni: il ricorso ad atti di vandalismo assume un contorno ancora più squalificante quando a farne le spese sono beni appartenenti a tutti noi. In un contesto geografico che spesso fa i conti con le limitazioni e le difficoltà nei trasporti, la distruzione di un mezzo che garantisce un servizio preziosissimo corrisponde alla distruzione della nostra stessa possibilità di viaggiare, muoverci e andare oltre certi limiti.

E a proposito di limiti” continua Antonio Vigo “propongo di oltrepassare un primo e grande ostacolo al recupero del senso civico: l’omertà . Chiunque dovesse essere a conoscenza di dettagli utili a fare chiarezza sulla vicenda, è pregato di collaborare”.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018