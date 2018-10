Valentino, faccia a faccia col bandito a Carbonia: “Mi ha puntato la pistola addosso, gliel’ho tolta ed Ã¨ scappato”

“Hanno appeno tentato di rapinarmi… Mi hanno puntato la pistola in faccia… Intimando di dare i soldi: ho reagito… Sono riuscito a levargli la pistola e metterlo in fuga… Chiunque avesse visto uno col passamontagna scappare verso via Dalmazia mi faccia sapere… Grazie a tutti”. Questo il drammatico appello nella notte di Valentino Vadala, il commerciante che ha subito una rapina (fallita) nella sua agenzia di scommesse Gold Bet a Carbonia. “Brutti momenti , ma una fortuna poterli raccontare- sospira Valentino nella notte- non avrei mai pensato di reagire, è stato tutto surreale. E’ andata bene, questa è l’unica cosa davvero importante”.

Alle 20.21 circa a Carbonia, i carabinieri sono intervenuti in piazza della Repubblica dove, poco prima, una persona armata di pistola e con il volto travisato da passamontagna, aveva fatto irruzione nell’agenzia di scommesse Gold Bet, intimando al proprietario di consegnarli l’incasso. Il proprietario ha subito reagito all’azione minacciosa, disarmando il malvivente. La pronta reazione del proprietario ha scoraggiato il malvivente che si è dato alla fuga. Nel corso del sopralluogo i militari hanno appurato che la pistola era un’arma giocattolo. Al momento sono ancora in atto le ricerche per individuare l’autore del reato, che, dalle prime investigazioni effettuate dai militari dell’Arma, pare sia un soggetto del luogo.

Ultima modifica: 23 ottobre 2018