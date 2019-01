Valentina di Ussana, mamma disperata: “Non ho neanche il latte per i miei 3 figli, aiutatemi”

Da una difficoltà ad un’altra. Valentina Mureddu, 26enne residente a Ussana, dopo aver superato lo scoglio di un importante intervento medico per uno dei suoi figli, avvenuto qualche mese fa, è di nuovo in emergenza. “Sono stata al Comune, ho parlato con le assistenti sociali per sapere quando arriva il Rei. Sono solo 150 euro ma per me sono importantissimi, mi è stato risposto che prima del quindici gennaio prossimo non se ne parla. Non ho un lavoro”, spiega la Mureddu, “il mio compagno da pochi giorni fa il lavapiatti ma non sa ancora quando gli daranno la paga, abbiamo solo cinquanta euro che gli servono per pagarsi la benzina per arrivare al lavoro”.

Ha tre figli, Valentina Mureddu, tutti minori: “Uno di cinque anni, una bambina di due e un altro di pochi mesi. Latte, pasta, carne: non chiedo soldi ma cibo, sono disperata. Chiunque possa aiutarmi mi può contattare sul mio profilo Facebook”. Per contattare la donna basta cliccare qui

Ultima modifica: 11 gennaio 2019