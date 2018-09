Vaccini, i carabinieri dei Nas in alcune scuole del Cagliaritano: si verificano le autocertificazioni

Controlli a tappeto dei carabinieri dei Nas in alcuni istituti scolastici del Cagliaritano per verificare la veridicità delle autocertificazioni dei vaccini obbligatori presentate dai genitori. Secondo quanto riporta l’Ansa srebbero state controllate quelle già controfirmate dalle Assl e quelle ancora da vidimare. Ed è in queste ultime che pare siano state riscontrate alcune irregolarità. Se ciò fosse confermato scatterebbe la denuncia. I controlli anche in alcune scuole dell’Oristanese.

Ultima modifica: 7 settembre 2018