Vaccini, certificati falsi nel Cagliaritano: denunciate tre famiglie

Sette denunce, tre nel Cagliaritano e quattro nell’Oristanese, per falso ideologico. E’ il bilancio dell’attivitĂ dei Nas di Cagliari della prima verifica in una ventina di istituti scolastici scuole relativa ai controlli sulle autocertificazione sui vaccinazioni. Come riporta l’Ansa si tratta di genitori che avrebbero dichiarato il falso nei documenti presentati a scuola, senza quindi aver assolto al corretto adempimento dell’obbligo delle vaccinazioni. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane. (f.m)

Ultima modifica: 24 settembre 2018