Vacanza in Sardegna per Cristiano Ronaldo. Il bomber bianconero ha postato una foto su Instagram che lo ritrae su uno yacht abbracciato alla moglie Georgina. Il famoso calciatore ha pranzato oggi assieme alla famiglia in un noto ristorante dell’isola di La Maddalena. “Un po’ di riposo in vista delle prossime partite con la Juventus, sperando e sognando il gol. Amo l’Italia”, ha scritto Ronaldo.

Ultima modifica: 3 settembre 2018