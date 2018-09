Va in fiamme nella notte un furgone sotto il ponte del Rio Flumendosa: momenti di paura nei pressi della SP23. Dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito , alle 22:00 circa, per l’incendio di un autocarro Fiat Daily, tra i comuni di Escalaplano e Goni. La squadra “8A” del distaccamento di San Vito, coordinata dalla Sala operativa del 115 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Cagliari, è tempestivamente intervenuta per spegnere le fiamme che hanno completamente avvolto l’autocarro, e successivamente ha provveduto ha mettere in sicurezza l’area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Ultima modifica: 24 settembre 2018