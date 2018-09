Uta, partiti i lavori nel polo sportivo di Bascus Angius: un nuovo campo e impianti “green”

Sono partiti nei giorni scorsi, i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del polo sportivo “Bascus Argius” di Uta. L’intervento è finanziato con 640mila euro dal Patto per il Sud della Città Metropolitana di Cagliari.

“Un’opera attesa da decenni e che, una volta ultimati i lavori, potrà contare su un campo da calcio in erba sintetica e impianti in grado di generare risparmi nella bolletta energetica oltre a rispettare l’ambiente” afferma il sindaco Giacomo Porcu. Uta è un paese in forte crescita demografica e con un’età media tra le più basse dell’Isola. Interventi come questi si forniranno alle famiglie del territorio impianti sportivi moderni ed accoglienti”.

I prossimi lotti vedranno interessati lo skate park – finanziato con 70.000 euro dello stesso Patto – e il resto delle aree circostanti l’impianto. “Scuole, impianti sportivi e strade sono tre assi portanti dell’attività di questa Amministrazione per cambiare in meglio il volto al paese” aggiunge-. Un obiettivo che ha necessitato di un duro lavoro per reperire le risorse e progettare le opere che ora stanno prendendo forma.”

Ultima modifica: 22 settembre 2018